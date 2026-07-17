Chibuike Nwaiwu, Fulham yolcusu!

Trabzonspor, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu'yu Premier Lig'e gönderebilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chibuike Nwaiwu ile uzun süredir ilgilenen Fulham, Nijeryalı stoperin transferi için Trabzonspor ile resmi görüşmelere başladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki stoperin, önümüzdeki hafta içinde İngiliz ekibiyle anlaşması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkası, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Nwaiwu iskelet kadromuzun önemli parçalarından biri ve aslında satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda çok ciddi teklifler gelince düşünmeye başladık, değerlendiriyoruz. Konu sayın başkanın yetkisindedir. Verilir mi, verilmez mi hocamızla ikisi başbaşa verip karar verecekler ama biz alternatifli bir kadro oluşturduk." demişti.
ÖDENECEK BONSERVİS
Chibuike Nwaiwu transferinin 32 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ile birlikte toplamda 35 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?
Trabzonspor forması altında 21 maçta süre bulan Chibuike Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki stoperin, önümüzdeki hafta içinde İngiliz ekibiyle anlaşması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkası, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Nwaiwu iskelet kadromuzun önemli parçalarından biri ve aslında satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda çok ciddi teklifler gelince düşünmeye başladık, değerlendiriyoruz. Konu sayın başkanın yetkisindedir. Verilir mi, verilmez mi hocamızla ikisi başbaşa verip karar verecekler ama biz alternatifli bir kadro oluşturduk." demişti.
ÖDENECEK BONSERVİS
Chibuike Nwaiwu transferinin 32 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ile birlikte toplamda 35 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?
Trabzonspor forması altında 21 maçta süre bulan Chibuike Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.