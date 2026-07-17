1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlılar, son olarak Celtic forması giyen ve kulüple sözleşmesi sona eren Kelechi Iheanacho ile anlaşma sağladı.
Bursaspor, Nijeryalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.
Celtic forması altında 24 maçta süre bulan Iheanacho, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
PREMIER LİG'DE OYNADI, CELTIC'TE İZ BIRAKTI
Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak Celtic'e katılan Iheanacho, sezon başında fiziksel durumu nedeniyle soru işaretleri oluşturmuştu.
Ancak deneyimli golcü, sezonun ilerleyen bölümünde kritik golleriyle takımının lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Özellikle Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell karşılaşmalarında attığı son dakika golleriyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e karşı iki gol atarken, finalde de ağları havalandırdı.
29 yaşındaki santrfor daha önce Manchester City, Leicester City ve Sevilla formalarını da giymişti.
Bursaspor, Nijeryalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.
Celtic forması altında 24 maçta süre bulan Iheanacho, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
PREMIER LİG'DE OYNADI, CELTIC'TE İZ BIRAKTI
Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak Celtic'e katılan Iheanacho, sezon başında fiziksel durumu nedeniyle soru işaretleri oluşturmuştu.
Ancak deneyimli golcü, sezonun ilerleyen bölümünde kritik golleriyle takımının lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Özellikle Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell karşılaşmalarında attığı son dakika golleriyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e karşı iki gol atarken, finalde de ağları havalandırdı.
29 yaşındaki santrfor daha önce Manchester City, Leicester City ve Sevilla formalarını da giymişti.
Bursaspor, Kelechi Iheanacho transferini açıkladı. pic.twitter.com/n2Ciane0va
— Sporx (@sporx) July 17, 2026