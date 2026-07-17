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Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu açıkladı!

Bursaspor, son olarak Celtic forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 18:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu açıkladı!
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1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar, son olarak Celtic forması giyen ve kulüple sözleşmesi sona eren Kelechi Iheanacho ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Nijeryalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.

Celtic forması altında 24 maçta süre bulan Iheanacho, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

PREMIER LİG'DE OYNADI, CELTIC'TE İZ BIRAKTI

Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak Celtic'e katılan Iheanacho, sezon başında fiziksel durumu nedeniyle soru işaretleri oluşturmuştu.

Ancak deneyimli golcü, sezonun ilerleyen bölümünde kritik golleriyle takımının lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Özellikle Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell karşılaşmalarında attığı son dakika golleriyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e karşı iki gol atarken, finalde de ağları havalandırdı.

29 yaşındaki santrfor daha önce Manchester City, Leicester City ve Sevilla formalarını da giymişti.

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