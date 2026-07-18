Şimşek: 'Amed S.F ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Şimşek, yönetim kurulu, teknik ekip ve transfer komitesiyle birlikte hem sportif başarı hem de sürdürülebilir mali yapı için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.
30 YAŞ ÜSTÜ YABANCI POLİTİKASI
Şimşek, kulübün transfer politikasına ilişkin önemli bir detayı da paylaştı.
"Görüşülen her futbolcunun sportif başarısı, karakteri, maliyeti ve kulübümüzün geleceğine sağlayacağı katkı tüm yönleriyle değerlendirilmektedir." diyen Şimşek, Amedspor'un 30 yaş üstü yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapmama kararı aldığını açıkladı.
HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR KADRO
Kulübün hem bugünü hem de geleceği planlayan bir kadro oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Şimşek, transfer limitleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.
"Amedspor'u ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız." ifadelerini kullanan Şimşek, yapılacak her transferin kulübün geleceğini güvence altına alacak anlayışla gerçekleştirileceğini söyledi.
RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKTİ
Transfer süreciyle ilgili çıkan haberlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, taraftarlardan yalnızca kulübün resmi açıklamalarını dikkate almalarını istedi.
Yeni sezonda Süper Lig'e yakışan mücadeleci bir takım kuracaklarını belirten Şimşek, taraftar desteğiyle başarılı bir kadro oluşturacaklarına inandıklarını ifade etti.
30 YAŞ ÜSTÜ YABANCI POLİTİKASI
Şimşek, kulübün transfer politikasına ilişkin önemli bir detayı da paylaştı.
"Görüşülen her futbolcunun sportif başarısı, karakteri, maliyeti ve kulübümüzün geleceğine sağlayacağı katkı tüm yönleriyle değerlendirilmektedir." diyen Şimşek, Amedspor'un 30 yaş üstü yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapmama kararı aldığını açıkladı.
HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR KADRO
Kulübün hem bugünü hem de geleceği planlayan bir kadro oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Şimşek, transfer limitleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.
"Amedspor'u ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız." ifadelerini kullanan Şimşek, yapılacak her transferin kulübün geleceğini güvence altına alacak anlayışla gerçekleştirileceğini söyledi.
RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKTİ
Transfer süreciyle ilgili çıkan haberlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, taraftarlardan yalnızca kulübün resmi açıklamalarını dikkate almalarını istedi.
Yeni sezonda Süper Lig'e yakışan mücadeleci bir takım kuracaklarını belirten Şimşek, taraftar desteğiyle başarılı bir kadro oluşturacaklarına inandıklarını ifade etti.