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Şimşek: "Amed S.F ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız"

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, transfer çalışmalarının mali disiplin çerçevesinde sürdüğünü belirterek 30 yaş üstü yabancı futbolcularla görüşme yapmadıklarını ve kulübün ekonomik yapısını riske atacak adımlar atmayacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Şimşek: 'Amed S.F ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Şimşek, yönetim kurulu, teknik ekip ve transfer komitesiyle birlikte hem sportif başarı hem de sürdürülebilir mali yapı için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

30 YAŞ ÜSTÜ YABANCI POLİTİKASI

Şimşek, kulübün transfer politikasına ilişkin önemli bir detayı da paylaştı.

"Görüşülen her futbolcunun sportif başarısı, karakteri, maliyeti ve kulübümüzün geleceğine sağlayacağı katkı tüm yönleriyle değerlendirilmektedir." diyen Şimşek, Amedspor'un 30 yaş üstü yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapmama kararı aldığını açıkladı.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR KADRO

Kulübün hem bugünü hem de geleceği planlayan bir kadro oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Şimşek, transfer limitleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

"Amedspor'u ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız." ifadelerini kullanan Şimşek, yapılacak her transferin kulübün geleceğini güvence altına alacak anlayışla gerçekleştirileceğini söyledi.

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Transfer süreciyle ilgili çıkan haberlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, taraftarlardan yalnızca kulübün resmi açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yeni sezonda Süper Lig'e yakışan mücadeleci bir takım kuracaklarını belirten Şimşek, taraftar desteğiyle başarılı bir kadro oluşturacaklarına inandıklarını ifade etti.

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