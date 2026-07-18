Dünya Kupası'nda yürüyerek finale çıktı: Lionel Messi
Dünya Kupası'nda bir kez daha final oynayacak Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın rakamları, adeta yürüyerek finale çıktığını gösteriyor!
ŞİMDİDEN MVP OLDU!
2026 yılına gelindiğinde Messi'nin 39 yaşıyla birlikte Dünya Kupası'nda böyle bir performans sergilemesi beklenmiyordu ancak Arjantinli yıldız, tüm futbol otoritelerini şaşırttı!
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde ana etken olan Messi, şu ana kadar turnuvada 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Messi, turnuvanın şimdiden MVP'si konumunda yer alıyor.
PEP'İ HAKLI ÇIKARDI
Messi ile ilgili de çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Arjantinli yıldızın eski hocası olan ve kariyerinde büyük etki ettiği Pep Guardiola, daha önce, "Messi en iyisi olmak için koşmaya gerek duymaz" demişti Messi'nin rakamları, Guardiola'nın sözlerinin haklılığını ortaya koyuyor.
Messi, 2026 Dünya Kupası'nda maç başına 6,85 kilometre kat ediyor. Bu kilometrenin 4,39 kilometresinde yürüyor ve 1,49 kilometrede ise hafif tempoda koşuyor.
Lionel Messi, yüksek hızada sadece 53 metre, düşük hızda ise 295 metre kat ediyor.
İKİNCİ KUPASINI İSTİYOR
Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak Arjantin'de bir kez daha en büyük koz Messi olacak ve deneyimli yıldız, kariyerindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışacak.
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|O
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|B
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|A
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|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
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|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
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|1
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|2
|4
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0