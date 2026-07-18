Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda yürüyerek finale çıktı: Lionel Messi

Dünya Kupası'nda bir kez daha final oynayacak Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın rakamları, adeta yürüyerek finale çıktığını gösteriyor!

calendar 18 Temmuz 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda yürüyerek finale çıktı: Lionel Messi
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Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte kariyerinde bir kez daha Dünya Kupası'nda finalde boy gösterecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2014'te finalde kaybeden Messi, 2022'de ise Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

ŞİMDİDEN MVP OLDU!

2026 yılına gelindiğinde Messi'nin 39 yaşıyla birlikte Dünya Kupası'nda böyle bir performans sergilemesi beklenmiyordu ancak Arjantinli yıldız, tüm futbol otoritelerini şaşırttı!

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde ana etken olan Messi, şu ana kadar turnuvada 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Messi, turnuvanın şimdiden MVP'si konumunda yer alıyor.



PEP'İ HAKLI ÇIKARDI

Messi ile ilgili de çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Arjantinli yıldızın eski hocası olan ve kariyerinde büyük etki ettiği Pep Guardiola, daha önce, "Messi en iyisi olmak için koşmaya gerek duymaz" demişti Messi'nin rakamları, Guardiola'nın sözlerinin haklılığını ortaya koyuyor.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda maç başına 6,85 kilometre kat ediyor. Bu kilometrenin 4,39 kilometresinde yürüyor ve 1,49 kilometrede ise hafif tempoda koşuyor.

Lionel Messi, yüksek hızada sadece 53 metre, düşük hızda ise 295 metre kat ediyor.

İKİNCİ KUPASINI İSTİYOR

Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak Arjantin'de bir kez daha en büyük koz Messi olacak ve deneyimli yıldız, kariyerindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışacak.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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