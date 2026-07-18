Dünya Kupası, ev sahiplerine önemli bir gelir sağladı
Dünya Kupası maçlarının oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayanlar, evlerinin bahçelerini ve otoparklarını taraftarlara kiralayarak gelir elde ediyor. Grup maçlarında 50-100 dolar arasında değişen fiyatların, New York'taki finalde 300 ila 500 dolara çıkması bekleniyor.
FİNALDE 500 DOLARA ÇIKABİLİR
Grup maçları ve sonraki turlarda 50 ila 100 dolar arasında değişen yasal olmayan otopark ücretlerinin, New York'ta oynanacak finalde stadyuma yakınlığa göre 300 ila 500 dolara ulaşması bekleniyor.
Los Angeles'taki karşılaşmalar öncesinde stadyum çevresindeki birçok evin bahçesine otopark tabelaları asıldığı görüldü.
Ev sahipleri, ellerindeki tabelalarla yoldan geçen araçları kendi otoparklarına yönlendirmek için yoğun çaba gösterdi.
"HERKES İÇİN KAZAN KAZAN OLUYOR"
Los Angeles Stadı yakınında yaşayan Norie isimli ev sahibi, maç günlerinin bölge halkı için önemli bir gelir fırsatı oluşturduğunu söyledi.
Norie, şu ifadeleri kullandı:
"Maç zamanları bizim için her zaman iyi geçiyor. Çok sayıda taraftar buraya geliyor. Bu da komşularımız ve bizim için çok iyi. Stadyumda otopark yeri bulmak çok zor, biz de bunu ucuz bir şekilde sağlıyoruz. Taraftarlar daha ucuz park yeri arıyor. Stadyumda 100 dolara arabanızı park edebilirsiniz. Bu sayede herkes için kazan kazan oluyor."
20 ARAÇLIK PARK ALANI
Bir diğer ev sahibi Neno Emmanuel ise bahçesinde 20 araçlık park alanı bulunduğunu belirtti.
Emmanuel, "Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyum evimize çok yakın. Burada 50 dolara park imkanı sağlıyoruz. Bahçemizde 20 araç park edebiliyor." ifadelerini kullandı.
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Güney Kore
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|3
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|Çekya
|3
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|2
|2
|6
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|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
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|1
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|8
|3
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|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
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|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
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|2
|6
|3
|Ekvador
|3
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|1
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|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
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|9
|-8
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|Takımlar
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|B
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|A
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|Av.
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|1
|Hollanda
|3
|2
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|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
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|2
|0
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|3
|Uruguay
|3
|0
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|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
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|1
|0
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
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