Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası, ev sahiplerine önemli bir gelir sağladı

Dünya Kupası maçlarının oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayanlar, evlerinin bahçelerini ve otoparklarını taraftarlara kiralayarak gelir elde ediyor. Grup maçlarında 50-100 dolar arasında değişen fiyatların, New York'taki finalde 300 ila 500 dolara çıkması bekleniyor.

calendar 18 Temmuz 2026 12:42
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası, ev sahiplerine önemli bir gelir sağladı
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 Dünya Kupası, maçların oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayanlara farklı bir gelir kapısı oluşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahipleri, karşılaşmaları izlemeye araçlarıyla gelen taraftarlara evlerinin otoparklarını ve bahçelerini ücret karşılığında kullandırıyor.

FİNALDE 500 DOLARA ÇIKABİLİR

Grup maçları ve sonraki turlarda 50 ila 100 dolar arasında değişen yasal olmayan otopark ücretlerinin, New York'ta oynanacak finalde stadyuma yakınlığa göre 300 ila 500 dolara ulaşması bekleniyor.

Los Angeles'taki karşılaşmalar öncesinde stadyum çevresindeki birçok evin bahçesine otopark tabelaları asıldığı görüldü.

Ev sahipleri, ellerindeki tabelalarla yoldan geçen araçları kendi otoparklarına yönlendirmek için yoğun çaba gösterdi.

"HERKES İÇİN KAZAN KAZAN OLUYOR"

Los Angeles Stadı yakınında yaşayan Norie isimli ev sahibi, maç günlerinin bölge halkı için önemli bir gelir fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Norie, şu ifadeleri kullandı:

"Maç zamanları bizim için her zaman iyi geçiyor. Çok sayıda taraftar buraya geliyor. Bu da komşularımız ve bizim için çok iyi. Stadyumda otopark yeri bulmak çok zor, biz de bunu ucuz bir şekilde sağlıyoruz. Taraftarlar daha ucuz park yeri arıyor. Stadyumda 100 dolara arabanızı park edebilirsiniz. Bu sayede herkes için kazan kazan oluyor."

20 ARAÇLIK PARK ALANI

Bir diğer ev sahibi Neno Emmanuel ise bahçesinde 20 araçlık park alanı bulunduğunu belirtti.

Emmanuel, "Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyum evimize çok yakın. Burada 50 dolara park imkanı sağlıyoruz. Bahçemizde 20 araç park edebiliyor." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Trump
Trump'tan Tuchel'e Kane eleştirisi: İngiltere'den yanıt geldi
De la Fuente
De la Fuente'den final mesajı: "Harika bir gösteri olacak"
Scaloni
Scaloni'den final mesajı: "En iyi halimize ihtiyacımız var"
Dünya Kupası, ev sahiplerine önemli bir gelir sağladı
Dünya Kupası, ev sahiplerine önemli bir gelir sağladı
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'dan Dünya Kupası finali için açıklama
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön