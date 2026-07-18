Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

De la Fuente'den final mesajı: "Harika bir gösteri olacak"

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Arjantin ile oynayacakları Dünya Kupası finalinin iki güçlü takımı karşı karşıya getireceğini söyledi. Rodri ise şampiyonluk için bütün güçleriyle sahaya çıkacaklarını belirtti.

calendar 18 Temmuz 2026 13:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:08
Haber: AA
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De la Fuente'den final mesajı: 'Harika bir gösteri olacak'
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York'taki Javits Center'da düzenlenen basın toplantısında konuşan De la Fuente, birbirine benzeyen iki güçlü takımın mücadele edeceğini belirtti.

"HARİKA BİR GÖSTERİ OLACAK"

Finalde üst düzey bir karşılaşma beklediğini ifade eden İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yarın harika bir gösteri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum, davranış biçimleri, futbolcu yetenekleri açısından. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Elbette her birimiz oyunu bize en çok uyan yere çekmeye çalışacağız."

"FİNAL OYNAMAK BİR AYRICALIK"

Dünya Kupası finaline yükselmenin önemine değinen De la Fuente, şunları söyledi:

"Benim için önemli olan bir finale ulaşmak. Ben her Dünya Kupası finaline kalıp kaybetmeyi bugünden imzalarım, bunu herkes bilsin. Önemli olan finale kalmaktır. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım, bir Dünya Kupası finali oynamak. Bu yüzden bu anın tadını çıkaracağız. Kendi erdemlerimizle, son yıllarda harika bir gidişat yakalayan ve çok iyi durumda olan çok ama çok büyük bir rakibe karşı maçı kazanmaya gideceğiz."

"SON DERECE SAKİNİM"

Final öncesinde gergin olup olmadığı sorulan 65 yaşındaki çalıştırıcı, helikopter yolculuğunun kendisini daha fazla endişelendirdiğini belirtti.

De la Fuente, "Helikopterle döneceğimiz için epey gerginim. Tekrar uçmak zorundayız. Bu beni gerçekten gergin yapıyor. Bunun dışında hayır. Son derece sakinim. Bu tür şartlarda, bu durumda olmak bir şans ve bizim istediğimiz bu harika anın tadını çıkarmak." dedi.

LAMINE YAMAL'IN DURUMU İYİ

Lamine Yamal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren De la Fuente, bütün futbolcuların antrenmana katıldığını açıkladı.

İspanyol teknik adam, "Lamine iyi. Bugün tüm oyuncular antrenman yaptı. Yarın son antrenman seansımız var. En kritik anlardan biri bu. Çünkü eğer olumsuz bir durum yaşanırsa toparlanmak için zaman kalmamış oluyor ama hepsi iyiler." ifadelerini kullandı.

MESSI'YE ADAM ADAMA MARKAJ YOK

Lionel Messi'ye karşı nasıl önlem alacakları sorulan De la Fuente, geçmişte yaşadığı bir karşılaşmayı örnek gösterdi.

De la Fuente, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sevilla Kulübü'nü çalıştırırken Messi ile tanıştım. Kral Kupası'nda Barcelona ile oynuyorduk. Barcelona'ya gitmiştik. Herkes Messi adında bir çocuktan övgüyle bahsediyordu. Biz de maçın başında ona adam adama markaj yaptık. 70. dakikada durum 0-0'dı. Onu marke eden oyuncu sarı kart görünce onu değiştirdim ve Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Messi'ye adam adama markaj mı uygulayacağız? Hayır ama ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet."

RODRI: "HER ŞEYİMİZLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

İspanya Milli Takımı futbolcusu Rodri de final öncesinde Arjantin'in son yılların en formda takımlarından biri olduğunu söyledi.

Rodri, "Şimdi ise karşımızda belki de en zorlu rakip, ya da son yıllarda en çok varlık göstermiş, en formda olan rakip var. Dolayısıyla bu, en formda rakibe karşı Dünya Kupası'nı kaldırmaya gücümüzün yetip yetmeyeceğini belirlemek için mükemmel bir test olacak. Şampiyon olmak için kaybetme korkusundan ziyade, kazanma arzusunun daha fazla olması gerekiyor. Kazanmak için her şeyimizle sahaya çıkacağız." diye konuştu.

"TURNUVADA SADECE BİR GOL YEDİK"

İspanya'nın turnuva boyunca mağlup edilmesi zor bir takım olduğunu gösterdiğini belirten Rodri, savunma performanslarına dikkat çekti.

30 yaşındaki futbolcu, "Turnuva boyunca mağlup edilmesi çok zor bir takım olduğumuzu gösterdik, sadece bir gol yedik. Hem kendi alanımızı hem rakip alanı hem de saha merkezini çok iyi yönetiyoruz. Bu yüzden bu anlamda az zayıflığımız olduğunu düşünüyorum ama bunları kendime saklayacağım." ifadelerini kullandı.

"MESSI TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"

Lionel Messi hakkında da konuşan Rodri, Arjantin'in yalnızca yıldız futbolcudan oluşmadığını vurguladı.

Rodri, "Benim için o, tüm zamanların en iyi oyuncusu ve milli takımına liderlik edip onları Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmaya ve bu defa da finale taşımayı başarmış bir oyuncu. Ancak Arjantin'in Messi'den çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Çok üst düzey oyunculara sahip, komple bir takım olduklarını kanıtladıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'in geriden gelerek maç çevirebilmesine de değinen Rodri, rakibin rekabetçi karakterine karşı kendi oyun planlarını uygulayacaklarını söyledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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