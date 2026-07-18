Trump'tan Tuchel'e Kane eleştirisi: İngiltere'den yanıt geldi
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elendiği maçta Harry Kane'in savunmaya çekilmesini eleştirdi. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise takımın derin blokta birlikte savunma yaptığını belirterek taktik tercihlerini savundu.
İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
İngiltere, Atlanta'da oynanan yarı finalde Anthony Gordon'ın 55. dakikada attığı golle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Tuchel'in daha sonra beşli savunmaya döndüğü ve İngiltere'nin karşılaşmayı altı savunma oyuncusuyla tamamladığı belirtildi.
Son beş dakika ve uzatma bölümünde iki gol yiyen İngiltere, final biletini Arjantin'e kaptırdı.
TRUMP'TAN HARRY KANE ELEŞTİRİSİ
Yaklaşık 18 ay önce West Palm Beach'te Harry Kane ile golf oynayan Donald Trump, Trump Tower'da düzenlenen FIFA resepsiyonunda İngiltere'nin yarı finaldeki taktiğini değerlendirdi.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere'de birlikte golf oynadığım harika bir oyuncunuz var, bunu biliyorsunuz değil mi? Harry, gerçekten harikaydı. Bence onu savunma oyuncusu yaptıklarında muhtemelen bir hata yaptılar. Futbol hakkında ne bilirim ki? Öne geçtiler ve en iyi oyuncularını alıp savunmaya koydular. biraz hücumcu olmalıyız, değil mi? Ama hayır, bunu ben belirlemeyeceğim. Antrenörlük hakkında ne bilirim ki? Sıradışıydı ama Harry gerçekten harika bir adam."
TUCHEL'DEN TRUMP'A YANIT
Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Thomas Tuchel'e Trump'ın sözleri hatırlatıldı.
Alman teknik adam, "Eleştirileriniz için Trump'ı mı şahit tutuyorsunuz! Sadece soruyorum." yanıtını verdi.
"HERKES DERİN BLOKTA SAVUNMA YAPAR"
Harry Kane'in karşılaşmanın son bölümünde çok geride oynadığı yönündeki eleştirileri reddeden Tuchel, şu ifadeleri kullandı:
"Harry hangi pozisyonda çok derinde oynadı? Ne demek istiyorsunuz? Son 30 dakikada mı? Pekala, derin bir blokta savunduk. Blok halinde savunma yaparken bunu yaparsınız. Yeterince aktif değildik, derin bloktan çıkamadık ama derin blokta savunma yapıyorsanız, herkes derin blokta savunma yapar. Futbol dilinde takım ruhu, beraberlik ve zihniyet tam olarak buna karşılık gelir. 10 kişiyle de 11 kişiyle de savunma yaparız ve eğer derin bir bloğa itilirsek, Harry de derin blokta savunma yapar."
"SON 30 DAKİKADA ÇOK PASİF KALDIK"
İlk yarıda savunmadan çıkmayı başardıklarını belirten Tuchel, maçın son bölümünde ise bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.
Tuchel, "Biz her şeyi takım olarak birlikte yapıyoruz. Bu takımın son altı buçuk haftada inşa ettiği takım ruhu, beraberlik ve zihniyet sorgulanamaz, bu kendisini savunmada bile gösterdi. Son 30 dakikada çok pasif kaldık. Topa sahip olamadık, artık ikili mücadele bulamadık. Atmak istediğimiz bir sonraki adım bu ve oradan devam edeceğiz." dedi.
İngiltere Futbol Federasyonunun Tuchel'e güvenmeye devam ettiği ve Alman teknik adamın Euro 2028'e kadar görevde kalmasının beklendiği belirtildi.
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