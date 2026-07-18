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Trump'tan Tuchel'e Kane eleştirisi: İngiltere'den yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elendiği maçta Harry Kane'in savunmaya çekilmesini eleştirdi. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise takımın derin blokta birlikte savunma yaptığını belirterek taktik tercihlerini savundu.

calendar 18 Temmuz 2026 13:43
SPORX AI BAKIŞI
Trump'tan Tuchel'e Kane eleştirisi: İngiltere'den yanıt geldi
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Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de, teknik direktör Thomas Tuchel'in taktik tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eleştirilere katılan son isim ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, İngiltere kaptanı Harry Kane'in karşılaşmanın son bölümünde savunmaya çekilmesinin hata olduğunu söyledi.

İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

İngiltere, Atlanta'da oynanan yarı finalde Anthony Gordon'ın 55. dakikada attığı golle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Tuchel'in daha sonra beşli savunmaya döndüğü ve İngiltere'nin karşılaşmayı altı savunma oyuncusuyla tamamladığı belirtildi.

Son beş dakika ve uzatma bölümünde iki gol yiyen İngiltere, final biletini Arjantin'e kaptırdı.

TRUMP'TAN HARRY KANE ELEŞTİRİSİ

Yaklaşık 18 ay önce West Palm Beach'te Harry Kane ile golf oynayan Donald Trump, Trump Tower'da düzenlenen FIFA resepsiyonunda İngiltere'nin yarı finaldeki taktiğini değerlendirdi.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de birlikte golf oynadığım harika bir oyuncunuz var, bunu biliyorsunuz değil mi? Harry, gerçekten harikaydı. Bence onu savunma oyuncusu yaptıklarında muhtemelen bir hata yaptılar. Futbol hakkında ne bilirim ki? Öne geçtiler ve en iyi oyuncularını alıp savunmaya koydular. biraz hücumcu olmalıyız, değil mi? Ama hayır, bunu ben belirlemeyeceğim. Antrenörlük hakkında ne bilirim ki? Sıradışıydı ama Harry gerçekten harika bir adam."

TUCHEL'DEN TRUMP'A YANIT

Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Thomas Tuchel'e Trump'ın sözleri hatırlatıldı.

Alman teknik adam, "Eleştirileriniz için Trump'ı mı şahit tutuyorsunuz! Sadece soruyorum." yanıtını verdi.

"HERKES DERİN BLOKTA SAVUNMA YAPAR"

Harry Kane'in karşılaşmanın son bölümünde çok geride oynadığı yönündeki eleştirileri reddeden Tuchel, şu ifadeleri kullandı:

"Harry hangi pozisyonda çok derinde oynadı? Ne demek istiyorsunuz? Son 30 dakikada mı? Pekala, derin bir blokta savunduk. Blok halinde savunma yaparken bunu yaparsınız. Yeterince aktif değildik, derin bloktan çıkamadık ama derin blokta savunma yapıyorsanız, herkes derin blokta savunma yapar. Futbol dilinde takım ruhu, beraberlik ve zihniyet tam olarak buna karşılık gelir. 10 kişiyle de 11 kişiyle de savunma yaparız ve eğer derin bir bloğa itilirsek, Harry de derin blokta savunma yapar."

"SON 30 DAKİKADA ÇOK PASİF KALDIK"

İlk yarıda savunmadan çıkmayı başardıklarını belirten Tuchel, maçın son bölümünde ise bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Tuchel, "Biz her şeyi takım olarak birlikte yapıyoruz. Bu takımın son altı buçuk haftada inşa ettiği takım ruhu, beraberlik ve zihniyet sorgulanamaz, bu kendisini savunmada bile gösterdi. Son 30 dakikada çok pasif kaldık. Topa sahip olamadık, artık ikili mücadele bulamadık. Atmak istediğimiz bir sonraki adım bu ve oradan devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Futbol Federasyonunun Tuchel'e güvenmeye devam ettiği ve Alman teknik adamın Euro 2028'e kadar görevde kalmasının beklendiği belirtildi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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