Scaloni'den final mesajı: "En iyi halimize ihtiyacımız var"
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya karşısında şampiyon olabilmek için en iyi performanslarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Emiliano Martinez ise baskının kendisini yıpratmadığını ve finalde kalesini gole kapatmayı hedeflediğini belirtti.
"EN İYİ VERSİYONUMUZA İHTİYACIMIZ VAR"
İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini belirten Scaloni, şu ifadeleri kullandı:
"Her ne kadar bir final de olsa, bu bir futbol maçı. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Bunun sadece bir maç olduğunu düşünüyoruz, kafamıza 'bu bir Dünya Kupası finali' fikrini sokmuyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir."
"ONLARA ZARAR VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Aralık ayından bu yana muhtemel rakiplerini analiz ettiklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, İspanya'nın oyun planını bildiklerini söyledi.
Scaloni, "Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Herkes onların güçlü yönlerini biliyor. Bunları uygulamaya koyamamaları için çalışacağız. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp canlarını yakabileceğimize inandığımız o alanlarda onlara zarar vermeye çalışacağız." dedi.
"İSPANYA İLE İLGİLİ HER ŞEY ENDİŞELENDİRİYOR"
İspanya'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Scaloni, rakipleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Büyük bir takım, harika bir milli takım ve Luis de la Fuente ile çok iyi bir dönem geçiriyorlar. Onu ne kadar takdir ettiğimi zaten biliyorsunuz. Bu yüzden İspanya ile ilgili her şey endişelendiriyor."
MESSI'NİN GELECEĞİNE YANIT
Scaloni, finalin Lionel Messi'nin son Dünya Kupası maçı olup olmayacağı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Çünkü şaşırtmaya devam ediyor, o yüzden bilmiyorum ama bu onun için bir soru, benim için değil. Bunun hakkında onunla konuşmadım."
MARTINEZ: "BASKI BENİ YIPRATMAZ"
Emiliano Martinez de final öncesinde kendisini sakin hissettiğini ve takım arkadaşlarına güven vermek istediğini belirtti.
Martinez, "Gerçekten kendimi çok sakin hissediyorum. Arkaya baktıklarında sakin olduğumu bildiklerinde, onlar sadece ileriye odaklanıyorlar ve benim işim onlara yardım etmeye çalışmak, bana en çok ihtiyaç duydukları anda orada olmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.
"KALENİZİ GOLE KAPATMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Arjantin'in turnuvadaki hücum ve savunma performansına değinen 33 yaşındaki kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu Dünya Kupası'nda, maç başına üç gol attık, hücumda çok iyiydik. Geçen Dünya Kupası'na göre bir gol daha az yedik. Bu yüzden kalemizi gole kapatmayı dört gözle bekliyorum."
Martinez, baskıyla ilgili olarak ise "Baskı beni yıpratmaz. Sadece eldivenlerimi giymeye odaklanırım ve top geldiğinde 'Benim kurtarma şansım daha yüksek' derim. Kalede o öz güvene sahibim, ister hazırlık maçı olsun ister Dünya Kupası finali." dedi.
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