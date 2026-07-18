Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Scaloni'den final mesajı: "En iyi halimize ihtiyacımız var"

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya karşısında şampiyon olabilmek için en iyi performanslarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Emiliano Martinez ise baskının kendisini yıpratmadığını ve finalde kalesini gole kapatmayı hedeflediğini belirtti.

calendar 18 Temmuz 2026 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:10
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Scaloni'den final mesajı: 'En iyi halimize ihtiyacımız var'
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Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 19 Temmuz 2026'da İspanya ile oynayacakları FIFA Dünya Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York'taki Javits Center'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Scaloni, final maçına diğer karşılaşmalarda olduğu gibi hazırlandıklarını söyledi.

"EN İYİ VERSİYONUMUZA İHTİYACIMIZ VAR"

İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini belirten Scaloni, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar bir final de olsa, bu bir futbol maçı. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Bunun sadece bir maç olduğunu düşünüyoruz, kafamıza 'bu bir Dünya Kupası finali' fikrini sokmuyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir."

"ONLARA ZARAR VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Aralık ayından bu yana muhtemel rakiplerini analiz ettiklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, İspanya'nın oyun planını bildiklerini söyledi.

Scaloni, "Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Herkes onların güçlü yönlerini biliyor. Bunları uygulamaya koyamamaları için çalışacağız. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp canlarını yakabileceğimize inandığımız o alanlarda onlara zarar vermeye çalışacağız." dedi.

"İSPANYA İLE İLGİLİ HER ŞEY ENDİŞELENDİRİYOR"

İspanya'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Scaloni, rakipleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyük bir takım, harika bir milli takım ve Luis de la Fuente ile çok iyi bir dönem geçiriyorlar. Onu ne kadar takdir ettiğimi zaten biliyorsunuz. Bu yüzden İspanya ile ilgili her şey endişelendiriyor."

MESSI'NİN GELECEĞİNE YANIT

Scaloni, finalin Lionel Messi'nin son Dünya Kupası maçı olup olmayacağı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Çünkü şaşırtmaya devam ediyor, o yüzden bilmiyorum ama bu onun için bir soru, benim için değil. Bunun hakkında onunla konuşmadım."

MARTINEZ: "BASKI BENİ YIPRATMAZ"

Emiliano Martinez de final öncesinde kendisini sakin hissettiğini ve takım arkadaşlarına güven vermek istediğini belirtti.

Martinez, "Gerçekten kendimi çok sakin hissediyorum. Arkaya baktıklarında sakin olduğumu bildiklerinde, onlar sadece ileriye odaklanıyorlar ve benim işim onlara yardım etmeye çalışmak, bana en çok ihtiyaç duydukları anda orada olmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

"KALENİZİ GOLE KAPATMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Arjantin'in turnuvadaki hücum ve savunma performansına değinen 33 yaşındaki kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Dünya Kupası'nda, maç başına üç gol attık, hücumda çok iyiydik. Geçen Dünya Kupası'na göre bir gol daha az yedik. Bu yüzden kalemizi gole kapatmayı dört gözle bekliyorum."

Martinez, baskıyla ilgili olarak ise "Baskı beni yıpratmaz. Sadece eldivenlerimi giymeye odaklanırım ve top geldiğinde 'Benim kurtarma şansım daha yüksek' derim. Kalede o öz güvene sahibim, ister hazırlık maçı olsun ister Dünya Kupası finali." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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