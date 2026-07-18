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Okan Buruk'un istediği isim: Mathys Tel

Galatasaray, Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Mathys Tel ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 09:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'un istediği isim: Mathys Tel
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Yeni sezon öncesinde kadrosundaki özellikle yabancı oyuncularda yenilenmeye giden ve genç yaş kategorisinde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu durumu "Elit oyuncu peşindeyiz" diyerek özetledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFİ

Deneyimli teknik adamın hem genç hem de üst seviyedeki oyuncuların altını çizdiği öğrenilirken hücum hattına bu alanda yeni bir isim eklendi: Mathys Tel.

Fransız futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Tel, Rennes altyapısından yetişti ve sonrasında 20 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. Genç oyuncu, kiralama ve satın alma ücreti ile toplamda 45 milyon Euro'luk bedelle Tottenham'a transfer olurken İngiliz ekibinde geçen sezon 31 maçta 4 gol buldu.

NABIZ YOKLANIYOR

21 yaşındaki Fransız oyuncunun ayrılma ihtimali sonrasında Galatasaray da nabız yoklamaya başladı.

Bir yandan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko için girişimler sürerken Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım da Galatasaray'ın listesindeki forvet adayları arasında yer alıyor.

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