Okan Buruk'un istediği isim: Mathys Tel

Yeni sezon öncesinde kadrosundaki özellikle yabancı oyuncularda yenilenmeye giden ve genç yaş kategorisinde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu durumu "Elit oyuncu peşindeyiz" diyerek özetledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFİ
Deneyimli teknik adamın hem genç hem de üst seviyedeki oyuncuların altını çizdiği öğrenilirken hücum hattına bu alanda yeni bir isim eklendi: Mathys Tel.
Fransız futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Tel, Rennes altyapısından yetişti ve sonrasında 20 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. Genç oyuncu, kiralama ve satın alma ücreti ile toplamda 45 milyon Euro'luk bedelle Tottenham'a transfer olurken İngiliz ekibinde geçen sezon 31 maçta 4 gol buldu.
NABIZ YOKLANIYOR
21 yaşındaki Fransız oyuncunun ayrılma ihtimali sonrasında Galatasaray da nabız yoklamaya başladı.
Bir yandan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko için girişimler sürerken Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım da Galatasaray'ın listesindeki forvet adayları arasında yer alıyor.
Deneyimli teknik adamın hem genç hem de üst seviyedeki oyuncuların altını çizdiği öğrenilirken hücum hattına bu alanda yeni bir isim eklendi: Mathys Tel.
Fransız futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Tel, Rennes altyapısından yetişti ve sonrasında 20 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. Genç oyuncu, kiralama ve satın alma ücreti ile toplamda 45 milyon Euro'luk bedelle Tottenham'a transfer olurken İngiliz ekibinde geçen sezon 31 maçta 4 gol buldu.
NABIZ YOKLANIYOR
21 yaşındaki Fransız oyuncunun ayrılma ihtimali sonrasında Galatasaray da nabız yoklamaya başladı.
Bir yandan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko için girişimler sürerken Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım da Galatasaray'ın listesindeki forvet adayları arasında yer alıyor.