Marcos Leonardo, Ajax'a gitti

Ajax, Al-Hilal'den Marcos Leonardo ile kadrosunu güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda temsilcisi, 23 yaşındaki Marcos Leonardo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ajax, Brezilyalı santrforun transferi için Al-Hilal'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Al Hilal'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Marcos Leonardo, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.
Ajax, Brezilyalı santrforun transferi için Al-Hilal'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Al Hilal'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Marcos Leonardo, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.