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Marcos Leonardo, Ajax'a gitti

Ajax, Al-Hilal'den Brezilyalı forvet Marcos Leonardo'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 21:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Marcos Leonardo, Ajax'a gitti
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Ajax, Al-Hilal'den Marcos Leonardo ile kadrosunu güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda temsilcisi, 23 yaşındaki Marcos Leonardo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ajax, Brezilyalı santrforun transferi için Al-Hilal'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Al Hilal'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Marcos Leonardo, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.

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