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Filenin Efeleri, 2-0'dan geri döndü!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü etabında ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 20:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, 2-0'dan geri döndü!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken Ukrayna, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü ve son etaptaki son iki maçında yarın TSİ 17.30'da Slovenya, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. Milli takım, bu iki karşılaşmadan birini kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Belgrad

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Charles Andrew Robb (Kanada)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Ahmet Samet Baltacı, Bedirhan Bülbül, Gökçen Yüksel, Hilmi Şahin)

Ukrayna: Synytsia, Semeniuk, Kovalov, Tupchii, Shchurov, Plotnytskyi (Pampushko, Boiko, Maksym, Shchytkov, Yanchuk, Kisiliuk)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

Süre: 149 dakika

 

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