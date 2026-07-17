Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Vanspor FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Muhammet Ensar, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
Muhammet Ensar, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.