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Liverpool'da Dominik Szoboszlai ile yeni sözleşme

Liverpool, Macar futbolcusu Dominik Szoboszlai'nin sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Dominik Szoboszlai ile yeni sözleşme
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Liverpool, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Szoboszlai'nin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Dominik Szoboszlai, Liverpool ile sözleşme uzatmasının ardından, "Çok mutluyum. Daha önce de defalarda söylediğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

2023 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.





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