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Fatih Karagümrük, Candan Başkale'yi kadrosuna kattı

Westerlo'da forma giyen Candan Başkale, Fatih Karagümrük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 17:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fatih Karagümrük, Candan Başkale'yi kadrosuna kattı
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1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Belçika ekiplerinden Westerlo'da forma giyen Candan Başkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen 21 yaşındaki Candan Başkale'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp açıklamasında "Candan Başkale'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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