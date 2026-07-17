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Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması!

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, milli futbolcu Can Uzun ile ilgili, "Şu anda Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması!
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Eintracht Frankfurt forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun için Alman ekibinden açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, milli futbolcu ile ilgili, "Şu anda Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." dedi.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre buldu ve 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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