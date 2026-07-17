Beşiktaş forması da giyen Eric Bailly, MLS'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MLS ekiplerinden Columbus Crew, son olarak Oviedo forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Columbus Crew, deneyimli savunma oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Fildişili savunma oyuncusu, kariyerinde; Villarreal, Manchester United, Marsilya gibi takımlarda da oynadı.
Columbus Crew, deneyimli savunma oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Fildişili savunma oyuncusu, kariyerinde; Villarreal, Manchester United, Marsilya gibi takımlarda da oynadı.