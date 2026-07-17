17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
1-2
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
4-1
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
2-040'
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Eric Bailly, MLS'e transfer oldu

MLS ekiplerinden Columbus Crew, son olarak Oviedo forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eric Bailly, MLS'e transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş forması da giyen Eric Bailly, MLS'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MLS ekiplerinden Columbus Crew, son olarak Oviedo forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Columbus Crew, deneyimli savunma oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Fildişili savunma oyuncusu, kariyerinde; Villarreal, Manchester United, Marsilya gibi takımlarda da oynadı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.