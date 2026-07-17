Can Armando Güner: 'Pişman değilim'

Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Can Armando Güner'in maç sonu sözleri şu şekilde:
"Bana karşı olan beklentilerin farkındayım. Kendimi herkese göstermek istiyorum. Bununla (Golü) yetinmek istemiyorum. Bu daha bir başlangıç. Umarım sezon böyle devam eder."
"Tabii ki bir heyecan vardı maçtan önce. Biraz heyecanlı başladık. Basit oynayıp oyuna adapte olmak istedim ve öyle de oldu. Takım olarak iyi işler yaptık. Heyecanlı başladık ama sonra 5 gol attık."
GALATASARAY'A TRANSFERİ
"Konuşulanlardan sonra verilen bir karar bu. Kulüpten birçok insanla konuştum. Teknik direktörle konuşmamdan sonra etkili oldu. Burada bana verilen his, bu kararı vermemde beni güçlendirdi. Verdiğim karardan pişman değilim, mutluyum bu karardan dolayı."
"Bana karşı olan beklentilerin farkındayım. Kendimi herkese göstermek istiyorum. Bununla (Golü) yetinmek istemiyorum. Bu daha bir başlangıç. Umarım sezon böyle devam eder."
"Tabii ki bir heyecan vardı maçtan önce. Biraz heyecanlı başladık. Basit oynayıp oyuna adapte olmak istedim ve öyle de oldu. Takım olarak iyi işler yaptık. Heyecanlı başladık ama sonra 5 gol attık."
GALATASARAY'A TRANSFERİ
"Konuşulanlardan sonra verilen bir karar bu. Kulüpten birçok insanla konuştum. Teknik direktörle konuşmamdan sonra etkili oldu. Burada bana verilen his, bu kararı vermemde beni güçlendirdi. Verdiğim karardan pişman değilim, mutluyum bu karardan dolayı."