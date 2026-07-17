Kazımcan Karataş: 'Tek hedefimiz şampiyonluk'

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Bizim için ilkler ve sonlar önemli. Kazanmak her zaman güzel, biz Galatasaray'ız. Kazanmak için sahadayız. Bugün de kazandık ve mutluyuz. Hocamızın istediklerini yerine getirdik. Şimdi kamp var. Umarım oradaki maçlarımızı da kazanıp sezona iyi başlarız.
Her zaman hazırım. Takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Kısa bir ayrılık oldu ama her zaman Galatasaray'a adanmış bir futbolcuyum, Galatasaraylı'yım. O yüzden her dakikanın keyfini çıkarmaya çalışıyorum.
Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Tek inancımız, hedefimiz bu. Başka bir şey düşünmüyoruz."
Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Bizim için ilkler ve sonlar önemli. Kazanmak her zaman güzel, biz Galatasaray'ız. Kazanmak için sahadayız. Bugün de kazandık ve mutluyuz. Hocamızın istediklerini yerine getirdik. Şimdi kamp var. Umarım oradaki maçlarımızı da kazanıp sezona iyi başlarız.
Her zaman hazırım. Takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Kısa bir ayrılık oldu ama her zaman Galatasaray'a adanmış bir futbolcuyum, Galatasaraylı'yım. O yüzden her dakikanın keyfini çıkarmaya çalışıyorum.
Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Tek inancımız, hedefimiz bu. Başka bir şey düşünmüyoruz."