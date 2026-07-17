17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
1-5
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
1-2
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
4-1
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
3-1
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
2-0

Kazımcan Karataş: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kazımcan Karataş: 'Tek hedefimiz şampiyonluk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Bizim için ilkler ve sonlar önemli. Kazanmak her zaman güzel, biz Galatasaray'ız. Kazanmak için sahadayız. Bugün de kazandık ve mutluyuz. Hocamızın istediklerini yerine getirdik. Şimdi kamp var. Umarım oradaki maçlarımızı da kazanıp sezona iyi başlarız.

Her zaman hazırım. Takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Kısa bir ayrılık oldu ama her zaman Galatasaray'a adanmış bir futbolcuyum, Galatasaraylı'yım. O yüzden her dakikanın keyfini çıkarmaya çalışıyorum.

Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Tek inancımız, hedefimiz bu. Başka bir şey düşünmüyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.