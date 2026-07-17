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Gençlerbirliği'den orta sahaya takviye

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'den orta sahaya takviye
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zafer Göktuğ, kariyerinde Hacettepe, Van Spor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu, Kepezspor ve son olarak 52 Orduspor FK forması giydi.

Geçen sezon 52 Orduspor FK formasıyla 34 maça çıkan orta saha oyuncusu, 11 gol kaydetti.

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