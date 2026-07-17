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1-5
17 Temmuz
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5-1
17 Temmuz
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1-2
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17 Temmuz
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17 Temmuz
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Galatasaray'dan 5 gollü hazırlık maçı!

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

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calendar 17 Temmuz 2026 22:53
Galatasaray'dan 5 gollü hazırlık maçı!
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Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oldu. Galatasaray, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 5-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniyespor, 12. dakikada Mustafa Eser'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç ve 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın genç futbolcusu Ada Yüzgeç'in attığı golün ardından Mauro Icardi sevinci yapması dikkat çekti.



Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner'in serbest vuruştan attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Can Armando Güner, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

62. dakikada Berat Luş ile 4-1'i bulan Galatasaray, 70. dakikada Arda Tagay'ın golüyle Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.

YENİ TRANSFER SAHNE ALDI

Galatasaray'da yeni transfer Lesley Ugochukwu da bu maçta süre buldu. Ugochukwu, 63. dakikada Ada Yüzgeç yerine oyuna dahil oldu.

KAMPTA İKİ HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.

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