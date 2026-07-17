Galatasaray'dan 5 gollü hazırlık maçı!

Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç ve 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın genç futbolcusu Ada Yüzgeç'in attığı golün ardından Mauro Icardi sevinci yapması dikkat çekti.
Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner'in serbest vuruştan attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Can Armando Güner, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
62. dakikada Berat Luş ile 4-1'i bulan Galatasaray, 70. dakikada Arda Tagay'ın golüyle Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.
YENİ TRANSFER SAHNE ALDI
Galatasaray'da yeni transfer Lesley Ugochukwu da bu maçta süre buldu. Ugochukwu, 63. dakikada Ada Yüzgeç yerine oyuna dahil oldu.
KAMPTA İKİ HAZIRLIK MAÇI
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
Melih Bostan'ın savunma arkasına hareketlendiği pozisyonda Jankat Yılmaz geçit vermedi! 👀 pic.twitter.com/QcnKuAUoPq
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Ümraniyespor, Mustafa Eser'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/8YjqiHFZ1u
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Galatasaray, Berat Luş'la gole yaklaştı! 👀 pic.twitter.com/huO4jblaHl
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Galatasaray, Ada Yüzgeç'in golüyle Ümraniyespor karşısında durumu 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/EtsUSCsst9
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Ada Yüzgeç, attığı golün ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı. pic.twitter.com/qr6qqWBmQf
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın golüyle Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. pic.twitter.com/539FzVX8XG
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Can Armando Güner🎯🎯 pic.twitter.com/gAaifWxtug
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
🎯Can Armando Güner'in serbest vuruş golü pic.twitter.com/uWUc9FymLP
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu ilk golüne çok yaklaştı! pic.twitter.com/Qnsb5ceY1l
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Gabriel Sara'nın güzel pasında Berat Luş ağları havalandırdı! ⚽️ pic.twitter.com/rc42TYyXqx
— Sporx (@sporx) July 17, 2026
Galatasaray'ın Arda Tagay ile bulduğu 5. gol pic.twitter.com/hNSiNiy6zh
— Sporx (@sporx) July 17, 2026