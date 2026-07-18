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Sivasspor'da iki ismin sözleşmesi uzatıldı

Sivasspor Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 00:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'da iki ismin sözleşmesi uzatıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda formamızı başarıyla terleten Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Futbolcularımıza yeniden hoş geldiniz diyor, Sivasspor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca sahada ortaya koydukları hırs, güç ve kararlılıkla Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım'ın kırmızı-beyazlı ekibe katkı sağlamayı sürdürecekleri vurgulandı.

 

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