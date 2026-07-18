Benfica, Edson Alvarez için devrede

Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez'in talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Köln'ün ilgilendiği Meksikalı orta saha oyuncusu için yeni bir talip çıktı.
Sky'da yer alan habere göre, Benfica da 28 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Köln için şu anda Edson Alvarez'in transferinin maliyetinin fazla olduğu ve Benfica'nın yapacağı teklifin beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe'deki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.
Sky'da yer alan habere göre, Benfica da 28 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Köln için şu anda Edson Alvarez'in transferinin maliyetinin fazla olduğu ve Benfica'nın yapacağı teklifin beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe'deki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.