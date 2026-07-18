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Benfica, Edson Alvarez için devrede

Benfica, West Ham United'dan Edson Alvarez için transfer yarışına dahil oldu. Meksikalı orta saha oyuncusu ile Köln de ilgileniyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 00:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica, Edson Alvarez için devrede
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Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez'in talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Köln'ün ilgilendiği Meksikalı orta saha oyuncusu için yeni bir talip çıktı.

Sky'da yer alan habere göre, Benfica da 28 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Köln için şu anda Edson Alvarez'in transferinin maliyetinin fazla olduğu ve Benfica'nın yapacağı teklifin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'deki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

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