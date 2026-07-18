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Beşiktaş'ta sıradaki hedef Juan Cabal mı?

Juventus forması giyen Juan Cabal'ın Beşiktaş'a transferi için görüşmeler devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 01:08 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 01:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sıradaki hedef Juan Cabal mı?
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Kassoum Ouattara takviyesine rağmen Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen 25 yaşındaki sol bek Juan Cabal ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cabal'ın Beşiktaş'a transferi için görüşmeleri devam ettiği öne sürüldü.

Juan Cabal, sol bekin yanı sıra stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Juan Cabal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cabal'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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