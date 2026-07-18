Beşiktaş'ta sıradaki hedef Juan Cabal mı?

Kassoum Ouattara takviyesine rağmen Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen 25 yaşındaki sol bek Juan Cabal ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Cabal'ın Beşiktaş'a transferi için görüşmeleri devam ettiği öne sürüldü.
Juan Cabal, sol bekin yanı sıra stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Juan Cabal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cabal'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Cabal'ın Beşiktaş'a transferi için görüşmeleri devam ettiği öne sürüldü.
Juan Cabal, sol bekin yanı sıra stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Juan Cabal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cabal'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.