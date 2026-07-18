Beşiktaş'ın Timber transferinde rakibi Roma

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Quinten Timber için Roma'nın da harekete geçebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, Kone'yi yaklaşık 55 milyon Euro'ya satması halinde orta saha transferine yönelecek.
ROMA'NIN ADAYLARI ARASINDA
Roma'nın transfer listesinde, Marsilya forması giyen Quinten Timber'ın da bulunduğu belirtildi.
Hollandalı orta saha oyuncusuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edildi.
MARSİLYA SATIŞA SICAK BAKABİLİR
Marsilya'nın, uygun şartların oluşması halinde Quinten Timber'ın ayrılığına izin verebileceği aktarıldı.
Beşiktaş ile Roma'nın oyuncu için resmi bir teklif yapıp yapmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
ROMA'NIN ADAYLARI ARASINDA
Roma'nın transfer listesinde, Marsilya forması giyen Quinten Timber'ın da bulunduğu belirtildi.
Hollandalı orta saha oyuncusuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edildi.
MARSİLYA SATIŞA SICAK BAKABİLİR
Marsilya'nın, uygun şartların oluşması halinde Quinten Timber'ın ayrılığına izin verebileceği aktarıldı.
Beşiktaş ile Roma'nın oyuncu için resmi bir teklif yapıp yapmadığına ilişkin bilgi verilmedi.