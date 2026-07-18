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Beşiktaş'ın Timber transferinde rakibi Roma

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Quinten Timber için Roma'nın da devreye girebileceği öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Kone'yi satması halinde Hollandalı orta saha için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 09:36
Haber: Akşam
Beşiktaş'ın Timber transferinde rakibi Roma
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Quinten Timber için Roma'nın da harekete geçebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, Kone'yi yaklaşık 55 milyon Euro'ya satması halinde orta saha transferine yönelecek.

ROMA'NIN ADAYLARI ARASINDA

Roma'nın transfer listesinde, Marsilya forması giyen Quinten Timber'ın da bulunduğu belirtildi.

Hollandalı orta saha oyuncusuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edildi.

MARSİLYA SATIŞA SICAK BAKABİLİR

Marsilya'nın, uygun şartların oluşması halinde Quinten Timber'ın ayrılığına izin verebileceği aktarıldı.

Beşiktaş ile Roma'nın oyuncu için resmi bir teklif yapıp yapmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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