Salah'tan Beşiktaş için dev fedakarlık!

Beşiktaş'ın, Muhamed Salah'ın transferi için görüşmelere başladığı ve Mısırlı futbolcuyla garanti ücret konusunda anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İddiaya göre Salah, menajeri Ramy Abbas tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. Futbol direktörü Önder Özen'in onay vermesinin ardından Başkan Serdal Adalı'nın transfer için girişimlere başladığı belirtildi.
GARANTİ ÜCRETTE ANLAŞMA YAKIN
Ramy Abbas'ın görüşmelerde 34 yaşındaki futbolcu için yıllık 12 milyon Euro net garanti ücret talep ettiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın bu tutarı garanti ücret ve ulaşılması kolay bonuslarla karşılamayı önerdiği, maaş görüşmelerinde önemli mesafe kaydedildiği ifade edildi.
Tarafların 1+1 yıllık veya doğrudan 2 yıllık sözleşme seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi. Transfer görüşmelerinin bonuslar, imza parası ve imaj hakları gibi ayrıntılar üzerinden sürdüğü belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Muhamed Salah'ın Suudi Arabistan'dan aldığı yıllık 20 milyon Euro'luk maaş teklifini reddettiği ve önceliğini Beşiktaş'a verdiği öne sürüldü.
Mısırlı futbolcunun İstanbul'da yaşamak ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği, eşinin de İstanbul seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.
ADALI VE ITALIANO GÖRÜŞECEK
Başkan Serdal Adalı'nın, Muhamed Salah transferini teknik direktör Vincenzo Italiano ile değerlendireceği aktarıldı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları, Leandro Trossard için düzenlenen imza töreninde "Ya Allah, bismillah. Muhamed Salah" şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentisini dile getirdi.
Serdal Adalı'nın tezahüratlara gülümseyerek karşılık vermesi, taraftarlar tarafından transfer sürecine ilişkin bir mesaj olarak yorumlandı.
TANITIM VİDEOSUNDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Trossard için yayımlanan tanıtım videosunda Afrika kıtasına yer verilmesi de Mohamed Salah transferine yönelik bir işaret olarak değerlendirildi. Kulüpten bu yorumlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
SALAH'IN KARİYERİ
Futbol kariyerine El Mokawloon'da başlayan Muhamed Salah, 2012 Olimpiyatları'nın ardından Basel'e transfer oldu.
Mısırlı futbolcu daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. Salah'ın Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinden önce tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.
GARANTİ ÜCRETTE ANLAŞMA YAKIN
Ramy Abbas'ın görüşmelerde 34 yaşındaki futbolcu için yıllık 12 milyon Euro net garanti ücret talep ettiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın bu tutarı garanti ücret ve ulaşılması kolay bonuslarla karşılamayı önerdiği, maaş görüşmelerinde önemli mesafe kaydedildiği ifade edildi.
Tarafların 1+1 yıllık veya doğrudan 2 yıllık sözleşme seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi. Transfer görüşmelerinin bonuslar, imza parası ve imaj hakları gibi ayrıntılar üzerinden sürdüğü belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Muhamed Salah'ın Suudi Arabistan'dan aldığı yıllık 20 milyon Euro'luk maaş teklifini reddettiği ve önceliğini Beşiktaş'a verdiği öne sürüldü.
Mısırlı futbolcunun İstanbul'da yaşamak ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği, eşinin de İstanbul seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.
ADALI VE ITALIANO GÖRÜŞECEK
Başkan Serdal Adalı'nın, Muhamed Salah transferini teknik direktör Vincenzo Italiano ile değerlendireceği aktarıldı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları, Leandro Trossard için düzenlenen imza töreninde "Ya Allah, bismillah. Muhamed Salah" şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentisini dile getirdi.
Serdal Adalı'nın tezahüratlara gülümseyerek karşılık vermesi, taraftarlar tarafından transfer sürecine ilişkin bir mesaj olarak yorumlandı.
TANITIM VİDEOSUNDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Trossard için yayımlanan tanıtım videosunda Afrika kıtasına yer verilmesi de Mohamed Salah transferine yönelik bir işaret olarak değerlendirildi. Kulüpten bu yorumlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
SALAH'IN KARİYERİ
Futbol kariyerine El Mokawloon'da başlayan Muhamed Salah, 2012 Olimpiyatları'nın ardından Basel'e transfer oldu.
Mısırlı futbolcu daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. Salah'ın Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinden önce tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.