Galatasaray'da savunmaya Jhon Lucumi

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus'tan Gleison Bremer'i gündemine alan Galatasaray için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile ilgileniyor.
Lucumi, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ
Bologna ile bir yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Kolombiya Milli Takımı'nın savunmasında Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna'da 43 maçta süre buldu. Lucumi, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile ilgileniyor.
Lucumi, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ
Bologna ile bir yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Kolombiya Milli Takımı'nın savunmasında Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna'da 43 maçta süre buldu. Lucumi, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.