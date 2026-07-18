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Galatasaray'da savunmaya Jhon Lucumi

Galatasaray, Bologna forması giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 10:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da savunmaya Jhon Lucumi
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GALATASARAY İLGİLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile ilgileniyor.

Lucumi, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ

Bologna ile bir yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Kolombiya Milli Takımı'nın savunmasında Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna'da 43 maçta süre buldu. Lucumi, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.

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