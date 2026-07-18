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Fenerbahçe'nin gözdesi için Juventus da masada!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alan genç orta saha oyuncusu Andre için Juventus da harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi için Juventus da masada!
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Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında bulunan Andre için transfer yarışına Juventus da dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino temsilcisi, 20 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Corinthians ile temas kurdu. Juventus'un genç oyuncuyu gelecek vadeden bir yatırım olarak değerlendirdiği ve görüşmelerin ilk aşamada olduğu belirtildi.

CORINTHIANS 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Brezilya ekibinin Andre için pazarlık kapısını 30 milyon eurodan açtığı ifade edildi. Corinthians'ın genç orta sahayı takımın önemli değerlerinden biri olarak gördüğü ve bonservis konusunda indirime yanaşmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe cephesi ise talep edilen rakamı mevcut şartlarda yüksek buluyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Andre için bu seviyede bir bonservis bedeli ödemeyi planlamadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE FIRSAT KOLLUYOR

Andre'yi takip etmeyi sürdüren Fenerbahçe, transfer şartlarının değişmesi halinde yeniden devreye girebilir. Yönetim, Corinthians'ın bonservis beklentisini aşağı çekmesi ya da daha uygun ödeme koşullarının oluşması durumunda fırsatı değerlendirmeyi düşünüyor.

Juventus'un girişimiyle birlikte genç futbolcunun transferinde rekabetin artması bekleniyor. Sarı-lacivertliler ise süreci acele etmeden, ekonomik dengeleri gözeterek takip edecek. 

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