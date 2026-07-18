Haber Tarihi: 18 Temmuz 2026 12:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 12:32

Regl İken Denize Girilir mi? Adet Döneminde Deniz ve Havuza Girmek Zararlı mı?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kadınların en çok merak ettiği konular arasında "Regl iken denize girilir mi?" sorusu yer alıyor. Tatil planı yapan birçok kişi, adet döneminde denize veya havuza girmenin sağlık açısından sakıncalı olup olmadığını araştırıyor.

Regl İken Denize Girilir mi? Adet Döneminde Deniz ve Havuza Girmek Zararlı mı?
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Uzmanlara göre regl döneminde denize girmenin tıbbi açıdan genel olarak bir sakıncası bulunmuyor. Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve uygun koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor.
Adet döneminde denize girerken nelere dikkat edilmeli?

Regl döneminde denize girecek kişilerin;

Tampon veya adet kabı (menstrual cup) gibi uygun hijyen ürünlerini kullanmaları,
Denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyu uzun süre üzerlerinde tutmamaları,
Kişisel hijyenlerine özen göstermeleri

öneriliyor.

Regl iken havuza girilir mi?

Uzmanlar, hijyen kurallarına uyulduğu sürece havuza girmenin de mümkün olduğunu belirtiyor. Özellikle ortak kullanım alanlarında enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen ürünlerinin doğru kullanılması ve havuz sonrası duş alınması tavsiye ediliyor.

Denize girmek kanamayı durdurur mu?


Denize veya havuza girildiğinde su basıncı nedeniyle adet kanamasının geçici olarak azalması veya dışarıya daha az çıkması mümkündür. Ancak bu durum adet kanamasının tamamen durduğu anlamına gelmez. Sudan çıkıldıktan sonra kanama normal şekilde devam edebilir.

Kimler dikkatli olmalı?

Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar, yoğun kanaması bulunanlar veya jinekolojik enfeksiyon şüphesi olan kişilerin denize veya havuza girmeden önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.

Sonuç: Regl İken Denize Girilir mi?

Evet. Regl döneminde denize girilebilir. Tıbbi açıdan genel olarak sakıncalı görülmeyen bu durumda hijyen kurallarına dikkat edilmesi, uygun koruyucu ürünlerin kullanılması ve deniz sonrası ıslak mayonun değiştirilmesi öneriliyor. Özel bir sağlık sorunu bulunan kişilerin ise doktor tavsiyesi alması önem taşıyor.

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