Haber Tarihi: 18 Temmuz 2026 10:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 10:53

Oğuzhan Uğur Tutuklandı mı? Gözaltı Kararı Sonrası Son Durum

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında çıkan haberlerin ardından "Oğuzhan Uğur tutuklandı mı?" sorusu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Oğuzhan Uğur Tutuklandı mı? Gözaltı Kararı Sonrası Son Durum
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Hayır. Oğuzhan Uğur'un tutuklandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılıktan ise soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?

İddialara göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın kapsamı ve isnat edilen suçlamalara ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gözaltı ile tutuklama aynı şey mi?

Hayır. Gözaltı ve tutuklama farklı hukuki işlemlerdir.

Gözaltı, soruşturma kapsamında kişinin geçici olarak kolluk gözetimine alınmasıdır.
Tutuklama ise yalnızca mahkeme kararıyla uygulanabilen bir koruma tedbiridir.

Bu nedenle gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı anlamına gelmez.

Adli süreç nasıl ilerleyecek?


Gözaltı işlemlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. Savcılığın değerlendirmesine göre serbest bırakılmasına, adli kontrol uygulanmasına veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verilebilecek.

Sonuç: Oğuzhan Uğur Tutuklandı mı?

Hayır. Oğuzhan Uğur'un tutuklandığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Mevcut durumda Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma süreci devam ederken, adli makamların yapacağı resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

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