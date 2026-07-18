Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakem heyetleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
RÖVANŞI ANTE CULINA YÖNETECEK
Beşiktaş, eşleşmenin rövanş maçında 30 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile Danimarka'da karşılaşacak.
Rövanş mücadelesinde Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.
Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
RÖVANŞI ANTE CULINA YÖNETECEK
Beşiktaş, eşleşmenin rövanş maçında 30 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile Danimarka'da karşılaşacak.
Rövanş mücadelesinde Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.
Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.