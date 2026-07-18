Beşiktaş'ta Ndidi'nin alternatifi Franck Kessie

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin olası ayrılığına karşı orta saha transferi için alternatif belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde Al Ahli ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'yi kadrosuna katmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
NDIDI İÇİN 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah'ın Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin bu öneriyi yeterli bulmadığı ve oyuncunun bonservisi için en az 10 milyon Euro beklediği kaydedildi.
Ndidi'yi Hull City'nin de takip ettiği aktarıldı.
KESSIE'NİN MALİYETİ SORULDU
Beşiktaş'ın, Franck Kessie'nin menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
Juventus'un da transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık 8-9 milyon Euro civarında maaş talep ettiği öne sürüldü.
NDIDI İÇİN 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah'ın Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin bu öneriyi yeterli bulmadığı ve oyuncunun bonservisi için en az 10 milyon Euro beklediği kaydedildi.
Ndidi'yi Hull City'nin de takip ettiği aktarıldı.
KESSIE'NİN MALİYETİ SORULDU
Beşiktaş'ın, Franck Kessie'nin menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
Juventus'un da transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık 8-9 milyon Euro civarında maaş talep ettiği öne sürüldü.