19 Temmuz
Fransa-İngiltere
00:00
18 Temmuz
Hamarkameratene-Tromsoe
15:00
18 Temmuz
Start-Rosenborg
17:00
18 Temmuz
Lillestroem-KFUM
17:00
18 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
17:00
18 Temmuz
Molde-Brann
19:00
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
19:00

Beşiktaş'ta Ndidi'nin alternatifi Franck Kessie

Beşiktaş'ın, Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılması halinde orta saha için Franck Kessie'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurarak mali şartlarını sorduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:33
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Ndidi'nin alternatifi Franck Kessie
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin olası ayrılığına karşı orta saha transferi için alternatif belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde Al Ahli ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'yi kadrosuna katmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

NDIDI İÇİN 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah'ın Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin bu öneriyi yeterli bulmadığı ve oyuncunun bonservisi için en az 10 milyon Euro beklediği kaydedildi.

Ndidi'yi Hull City'nin de takip ettiği aktarıldı.

KESSIE'NİN MALİYETİ SORULDU

Beşiktaş'ın, Franck Kessie'nin menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Juventus'un da transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık 8-9 milyon Euro civarında maaş talep ettiği öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.