Haber Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:15 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:15

Raphinha Futbolu Bıraktı mı? Brezilyalı Yıldız Emekli Oldu mu?

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Raphinha hakkında son dönemde sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle yaşadığı sakatlıkların ardından futbolseverler, "Raphinha futbolu bıraktı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Raphinha Futbolu Bıraktı mı? Brezilyalı Yıldız Emekli Oldu mu?
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Hayır. Raphinha futbolu bırakmadı. Brezilyalı yıldız profesyonel kariyerini sürdürüyor ve emeklilik kararı aldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son dönemde sakatlık yaşayan Raphinha'nın tedavisinin ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.
Raphinha hangi takımda oynuyor?

Raphinha, İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona forması giymeye devam ediyor. Kulüp yönetimi de Brezilyalı futbolcunun takımın önemli parçalarından biri olduğunu vurgularken, oyuncunun ayrılacağı veya kariyerini noktalayacağı yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Raphinha neden gündemde?

Raphinha, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı. Bu gelişme, sosyal medyada emeklilik iddialarının ortaya atılmasına neden olsa da oyuncunun kariyerini sonlandırdığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Raphinha kariyerine devam edecek mi?

Mevcut durumda Raphinha'nın hem Barcelona'nın hem de Brezilya Milli Takımı'nın planları arasında yer aldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi, deneyimli futbolcunun gelecek sezon da takımın önemli isimlerinden biri olacağını ifade ediyor.

Sonuç: Raphinha Futbolu Bıraktı mı?


Hayır. Raphinha futbolu bırakmadı ve profesyonel kariyerine devam ediyor. Emekli olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmazken, Brezilyalı yıldızın sakatlığını atlattıktan sonra yeniden forma giymesi bekleniyor.

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