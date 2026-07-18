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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu için teklif bekleniyor

Galatasaray, Halil Dervişoğlu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. 26 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda kolaylık sağlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu için teklif bekleniyor
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

KALICI AYRILIK PLANI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, daha önce; Hatayspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği 26 yaşındaki futbolcuyu bu sezon sözleşmesinin de son yılına gireceği için kalıcı olarak göndermek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Halil Dervişoğlu'na ayrılık için kolaylık sağlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ İLGİLENİYOR AMA...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz haftalarda Halil Dervişoğlu'nun transfer şartları bilgi almıştı ancak Başkent ekibinin bu transferde ileri adım atmayacağı da belirsizliğini koruyor.

NE YANIT VERECEKLER?

Galatasaray'ın, Göztepe'den ilgilendiği Arda Okan Kurtulan ve Başakşehir'den kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım gibi isimlerin transferlerinde de Halil Dervişoğlu'nu takasta kullanma planı vardı ancak iki ekibin 26 yaşındaki futbolcu konusunda vereceği yanıt belirsiz...

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Karadeniz temsilcisinde 26 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

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