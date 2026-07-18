Göztepe'de yeni kaleci Carlos Eduardo

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte son günlerde birçok isim gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin bu kez Brezilya pazarından genç bir kaleciyi radarına aldığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe'nin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen 20 yaşındaki file bekçisi Carlos Eduardo ile ilgilendiği ifade edildi.
Sport Republic'in Güney Amerika'daki geniş scout ağı tarafından takip edilen isimlerden biri olduğu belirtilen Carlos Eduardo'nun, gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği öğrenildi.
İzmir ekibinin, genç eldiveni hem potansiyeli hem de gelişime açık yapısı nedeniyle yakından izlediği, transfer şartlarının oluşması halinde resmi adımların değerlendirilebileceği kaydedildi. Göztepe'de Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci rotasyonunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor.
Sport Republic'in Güney Amerika'daki geniş scout ağı tarafından takip edilen isimlerden biri olduğu belirtilen Carlos Eduardo'nun, gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği öğrenildi.
İzmir ekibinin, genç eldiveni hem potansiyeli hem de gelişime açık yapısı nedeniyle yakından izlediği, transfer şartlarının oluşması halinde resmi adımların değerlendirilebileceği kaydedildi. Göztepe'de Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci rotasyonunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor.