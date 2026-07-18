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Göztepe'de yeni kaleci Carlos Eduardo

Takviye çalışmalarına devam eden Göztepe'de yeni bir aday gündeme geldi. İzmir temsilcisi, birinci kaleci Mateuszs Lis'in takımdan ayrılmasının ardından son olarak Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki file bekçisi Brezilyalı Carlos Eduardo'yu listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 12:50
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'de yeni kaleci Carlos Eduardo
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte son günlerde birçok isim gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin bu kez Brezilya pazarından genç bir kaleciyi radarına aldığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe'nin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen 20 yaşındaki file bekçisi Carlos Eduardo ile ilgilendiği ifade edildi.

Sport Republic'in Güney Amerika'daki geniş scout ağı tarafından takip edilen isimlerden biri olduğu belirtilen Carlos Eduardo'nun, gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği öğrenildi.

İzmir ekibinin, genç eldiveni hem potansiyeli hem de gelişime açık yapısı nedeniyle yakından izlediği, transfer şartlarının oluşması halinde resmi adımların değerlendirilebileceği kaydedildi. Göztepe'de Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci rotasyonunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor.

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