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Arsenal'de stoper hedefi Ezri Konsa

Arsenal, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Ezri Konsa ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 13:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de stoper hedefi Ezri Konsa
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Aston Villa'dan Morgan Rogers ile ilgilenen Arsenal, savunma takviyesi için de gözünü Birmingham ekibine çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Ezri Konsa ile ilgileniyor.

VILLA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ise İngiliz stoperinin ayrılığına sıcak bakmıyor.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Ezri Konsa'nın, Aston Villa ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Konsa, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı.

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