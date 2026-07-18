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Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den iki talip

Çaykur Rizespor ve Başakşehir, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 10:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: Galatasaray.org
Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den iki talip
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Ahmed Kutucu için Süper Lig'den iki kulübün devrede olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray ve futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklifi gelmesi halinde 26 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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