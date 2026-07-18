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Christ Ouali, Fiorentina'ya imza atıyor

Fiorentina, Trabzonspor'un ardından Christ Oulai ile de büyük oranda anlaşma sağladı. Fildişili orta saha oyuncusu, Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 09:28
Haber: Sporx.com
Christ Ouali, Fiorentina'ya imza atıyor
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Fiorentina, Trabzonspor'dan Christ Oulai'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor ile anlaşan İtalyan ekibi, Christ Oulai ile yaptığı görüşmelerde de genç orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.

TRANSFER TAMAMLANIYOR!

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." demişti. Fiorentina'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile de anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Oulai, Fiorentina'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti.

Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı ortaya çıktı.

Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer alacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a geçen sezon imza atan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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