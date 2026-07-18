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Beşiktaş'ın hedefindeki Sörloth'un yeni adresi İtalya mı olacak?

Leandro Trossard transferiyle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, santrfor takviyesi için Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Başkan Serdal Adalı'nın, Norveçli golcüyü ikna etmek amacıyla görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

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calendar 18 Temmuz 2026 10:01 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 10:03
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın hedefindeki Sörloth'un yeni adresi İtalya mı olacak?
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Leandro Trossard transferiyle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in ardından Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SERDAL ADALI DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 30 yaşındaki Norveçli golcünün transferi için görüşmeler yapacağı belirtildi.

Adalı'nın, Sörloth'u siyah-beyazlı takıma gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Atletico Madrid'in Alexander Sörloth için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Norveçli futbolcuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Milan ve Barcelona'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Sörloth'un kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı, ancak kararını kulüpler arasında sağlanacak anlaşmaya göre vereceği belirtildi.

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