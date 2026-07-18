İsmail Kartal'dan rapor: 'İkisi de kalsın!'

Fenerbahçe'nin başında 99 puan topladığı sezonda Cengiz Ünder ve Fred'e önemli roller veren deneyimli teknik adam İsmail Kartal, iki futbolcunun da kadroda tutulmasını istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal'ın Düzce ve Avusturya kampları sırasında Cengiz Ünder ile Fred'le ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının yeni sezon planlarını ve oyunculardan beklentilerini anlattığı bu görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ifade edildi. İki futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmaya ve forma rekabetine devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.
YÖNETİME "KALSINLAR" RAPORU
Kartal, kamp dönemindeki gözlemlerinin ardından Cengiz Ünder ve Fred hakkında yönetime olumlu rapor sundu. Teknik heyetin planlarında yer alan iki oyuncu için gelen teklifler de bu karar doğrultusunda değerlendirilecek.
Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın raporu sonrasında Cengiz Ünder ve Fred'le yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının yeni sezon planlarını ve oyunculardan beklentilerini anlattığı bu görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ifade edildi. İki futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmaya ve forma rekabetine devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.
YÖNETİME "KALSINLAR" RAPORU
Kartal, kamp dönemindeki gözlemlerinin ardından Cengiz Ünder ve Fred hakkında yönetime olumlu rapor sundu. Teknik heyetin planlarında yer alan iki oyuncu için gelen teklifler de bu karar doğrultusunda değerlendirilecek.
Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın raporu sonrasında Cengiz Ünder ve Fred'le yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.