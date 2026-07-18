Galatasaray'da yine ayrılık bekleniyor

Galatasaray'da Jankat Yılmaz'ın yeniden ayrılığı bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 21 yaşındaki genç file bekçisini kadrolarında görmek istediğini söyledi. Başarılı teknik adam, yedek kaleci Günay Güvenç ile de yola devam edeceklerini söyledi.
Okan Buruk'un, "Günay Güvenç ve Kaan Ayhan'ın devam etmesini istiyoruz. Jankat Yılmaz'ı takımda görmek istiyoruz." sözlerine rağmen Jankat Yılmaz'ın kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
GEÇEN SEZON EYÜP'E GİTMİŞTİ
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, öne çıkan bir performans ortaya koymuştu.
Jankat Yılmaz, yeniden oynamak istiyor. Galatasaray da genç file bekçisinin tecrübe kazanmasına sıcak bakıyor.
Okan Buruk'un sözlerine rağmen Jankat Yılmaz'ın yeniden kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
KAMPTAN SONRA AYRILIK
Kamp döneminde Galatasaray'da forma şansı bulan genç file bekçisinin ayrılığı, kamptan sonra netlik kazanabilir.
Okan Buruk'un, "Günay Güvenç ve Kaan Ayhan'ın devam etmesini istiyoruz. Jankat Yılmaz'ı takımda görmek istiyoruz." sözlerine rağmen Jankat Yılmaz'ın kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
GEÇEN SEZON EYÜP'E GİTMİŞTİ
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, öne çıkan bir performans ortaya koymuştu.
Jankat Yılmaz, yeniden oynamak istiyor. Galatasaray da genç file bekçisinin tecrübe kazanmasına sıcak bakıyor.
Okan Buruk'un sözlerine rağmen Jankat Yılmaz'ın yeniden kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
KAMPTAN SONRA AYRILIK
Kamp döneminde Galatasaray'da forma şansı bulan genç file bekçisinin ayrılığı, kamptan sonra netlik kazanabilir.