Thorsten Fink'ten dikkat çeken Holse yanıtı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten, Fink beIN SPORTS'a verdiği röportajda transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sosyal medyada çıkan transfer iddialarını takip ettiğini belirten Alman çalıştırıcı, Rick van Drongelen, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'ye yönelik ilginin farkında olduklarını söyledi.
Adı transfer haberlerinde geçen futbolcularla ilgili konuşan Fink, "Tabii ben de sosyal medyadan bazı söylentileri okuyorum. Rick, Marius ve Carlo'ya bazı kulüplerin ilgi gösterdiği yönündeki haberleri ben de görüyorum." dedi.
Özellikle Carlo Holse üzerinden örnek veren Fink, oyuncunun kararının önemli olduğuna işaret ederek, "Bir kulüp bize gelip 'Carlo'yu transfer etmek istiyoruz' dediğinde, eğer Carlo burada kalmak isterse tabii ki biz de onun burada kalmasını isteriz. Ama ayrılmak da istiyorsa onu burada tutmak zor olacaktır." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIN YAPISINI KORUMALIYIZ"
Kadro planlamasında önceliklerinin takımın omurgasını muhafaza etmek olduğunu belirten Fink, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerinin doğru isimlerle doldurulması gerektiğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Burada önemli olan takımın yapısını çok bozmadan devam etmek. Eğer çok fazla oyuncunun gitmesine müsaade edeceksek, onların yerlerini en iyi şekilde doldurmamız gerekecek." diye konuştu.
Adı transfer haberlerinde geçen futbolcularla ilgili konuşan Fink, "Tabii ben de sosyal medyadan bazı söylentileri okuyorum. Rick, Marius ve Carlo'ya bazı kulüplerin ilgi gösterdiği yönündeki haberleri ben de görüyorum." dedi.
Özellikle Carlo Holse üzerinden örnek veren Fink, oyuncunun kararının önemli olduğuna işaret ederek, "Bir kulüp bize gelip 'Carlo'yu transfer etmek istiyoruz' dediğinde, eğer Carlo burada kalmak isterse tabii ki biz de onun burada kalmasını isteriz. Ama ayrılmak da istiyorsa onu burada tutmak zor olacaktır." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIN YAPISINI KORUMALIYIZ"
Kadro planlamasında önceliklerinin takımın omurgasını muhafaza etmek olduğunu belirten Fink, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerinin doğru isimlerle doldurulması gerektiğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Burada önemli olan takımın yapısını çok bozmadan devam etmek. Eğer çok fazla oyuncunun gitmesine müsaade edeceksek, onların yerlerini en iyi şekilde doldurmamız gerekecek." diye konuştu.