Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım için flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe tarafından locası iptal edilen Ilıcalı, bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!
O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.
Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.
Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."
BİR ADIM GERİDEN
NELER YAŞANMIŞTI?
Chobani Stadyumu'nda yer alan ve Acun Ilıcalı'nın kullanımında olan loca iptal edildi. Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını belirtti. Söz konusu locanın, mevcut başkanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde görev yapacak kulüp başkanlarına tahsis edileceği belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın ise loca ücretini daha önceden kulübe destek olmak amacıyla 3 yıllık peşin ödendiği ortaya çıkmıştı.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!
O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.
Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.
Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."
BİR ADIM GERİDEN
NELER YAŞANMIŞTI?
Chobani Stadyumu'nda yer alan ve Acun Ilıcalı'nın kullanımında olan loca iptal edildi. Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını belirtti. Söz konusu locanın, mevcut başkanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde görev yapacak kulüp başkanlarına tahsis edileceği belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın ise loca ücretini daha önceden kulübe destek olmak amacıyla 3 yıllık peşin ödendiği ortaya çıkmıştı.