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Brezilyalı stoper Leo Pereira Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Flamengo forması giyen Leo Pereira için teklif yaptığı öne sürüldü. Brezilya ekibinin 30 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro istediği, siyah-beyazlıların ise pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:59
Brezilyalı stoper Leo Pereira Beşiktaş'a sıcak bakıyor
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviyeye odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için teklif yaptığı ve Brezilya kulübüyle görüşmelerini hızlandırdığı öne sürüldü.

FLAMENGO 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira'nın bonservisi için 10 milyon Euro talep ediyor.

Brezilya temsilcisinin bonservis bedelinde indirime yanaşmadığı, Beşiktaş yönetiminin ise pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pereira'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Daha önce Avrupa'da forma giymeyen Brezilyalı savunmacının Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR

Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.

2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI

Leo Pereira, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.

Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.

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