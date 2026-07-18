Brezilyalı stoper Leo Pereira Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviyeye odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için teklif yaptığı ve Brezilya kulübüyle görüşmelerini hızlandırdığı öne sürüldü.
FLAMENGO 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira'nın bonservisi için 10 milyon Euro talep ediyor.
Brezilya temsilcisinin bonservis bedelinde indirime yanaşmadığı, Beşiktaş yönetiminin ise pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pereira'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Daha önce Avrupa'da forma giymeyen Brezilyalı savunmacının Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.
SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.
2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.
FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Leo Pereira, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.
FLAMENGO 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira'nın bonservisi için 10 milyon Euro talep ediyor.
Brezilya temsilcisinin bonservis bedelinde indirime yanaşmadığı, Beşiktaş yönetiminin ise pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pereira'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Daha önce Avrupa'da forma giymeyen Brezilyalı savunmacının Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.
SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.
2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.
FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Leo Pereira, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.