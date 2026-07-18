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Fenerbahçe'nin rakibi ağır yaralı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik, Polonya Süper Kupası'nda Lech Poznan'a 3-1 yenildi. Kırmızı-Beyazlılar sadece finali değil, kolu kırılan orta sahanın önemli ismi Kubicki'yi de kaybetti

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:22
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin rakibi ağır yaralı
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Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçını oynayacağı Gornik Zabrze, önceki akşam Polonya Süper Kupası'nda Lech Poznan'la karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gornik, 14. dakikada Khlan'ın golüyle öne geçti. Ancak Lech, 27'de Kozubal, 47'de Ishak ve 69'da Delgado'nun sayılarıyla 3-1 galip gelerek kupanın sahibi oldu. Final, dengeli bir oyuna sahne olsa da Gornik savunmada zorlandı.

Yeni kaleci Schulze de ilk maçında beklentilerin altında kaldı. Gornik'e bir darbe de Jaroslaw Kubicki'nin sakatlığı oldu. Orta sahada kriz başladı. Polonya ekibinde geçen sezonki kadrodan Hellebrand ve Ambros takımdan ayrıldı. Sadece Urbanski transferi yapıldı.

En az 2 ay yok

Süper Kupa Finali'nde Jaroslaw Kubicki kolundan sakatlandı ve 40'ta kenara geldi. Kolunda kırık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcu en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Gornik'te Fenerbahçe eşleşmesi öncesinde Sadilek ve Urbanski dışında tek orta saha oyuncusu, geçen sezon ligde 195 dakika süre bulabilen 20 yaşındaki Donio...

Rakoczy ise kadroda düşünülmediği için sezon öncesi kampına bile götürülmemişti.

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