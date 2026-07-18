Galatasaray'da Matviy Ponomarenko ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 9 numara için öne çıkan isimlerden biri olan Matviy Ponomarenko konusunda bir hareketlilik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN TEKLİF
Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı forvetle anlaşma sağlayan yönetimin, genç yıldız için 30 milyon euro talep eden Ukrayna ekibine de teklif yaptığı öğrenildi.
25 MİLYON EURO TEKLİF
Sarı-kırmızılı kurmayların Ponomarenko için Kiev'e bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Tarafların arasında görüşmelerin hız kazandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakan 20 yaşındaki golcünün de kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Geride kalan sezonda Dinamo Kiev formasıyla 23 maçta süre bulan Ponomarenko 16 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç forvetin kontratı 2028 yılında sona erecek.
GALATASARAY'A MÜJDE
Galatasaray'ın girişimlerine devam ettiği Ponomarenko için Ajax iddiası da gündeme gelmişti. Hollanda temsilcisi, santrfora Marcos Leonardo'yu transfer etti. Ajax'ın bu gelişmenin ardından Matviy Ponomarenko transferinden çekilmesi bekleniyor.
Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı forvetle anlaşma sağlayan yönetimin, genç yıldız için 30 milyon euro talep eden Ukrayna ekibine de teklif yaptığı öğrenildi.
25 MİLYON EURO TEKLİF
Sarı-kırmızılı kurmayların Ponomarenko için Kiev'e bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Tarafların arasında görüşmelerin hız kazandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakan 20 yaşındaki golcünün de kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Geride kalan sezonda Dinamo Kiev formasıyla 23 maçta süre bulan Ponomarenko 16 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç forvetin kontratı 2028 yılında sona erecek.
GALATASARAY'A MÜJDE
Galatasaray'ın girişimlerine devam ettiği Ponomarenko için Ajax iddiası da gündeme gelmişti. Hollanda temsilcisi, santrfora Marcos Leonardo'yu transfer etti. Ajax'ın bu gelişmenin ardından Matviy Ponomarenko transferinden çekilmesi bekleniyor.