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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a flaş teklif

Fenerbahçe, Paul Onuachu için 30 milyon Euro talep eden Trabzonspor'a 15 milyon Euro ve Fatih Tekke'nin çok istediği Oğuz Aydın'ı önerdi. İki ezeli rakip arasında pazarlıklar devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 10:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a flaş teklif
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Paul Onuachu transferi için resmi görüşmeler başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpler Birliği toplantısında sarı-lacivertliler adına Başkan Vekili Barış Göktürk, bordo-mavililer adına ise Asbaşkan Zeyyat Kafkas masaya oturdu.

Fenerbahçe, 15 milyon Euro'luk teklifini iletti, Trabzonspor 30 milyon Euro talep etti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe yeni bir öneriyle Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Bu kez 15 milyon Euro'nun yanı sıra Oğuz Aydın da Karadeniz ekibine teklif edildi.

ARA TRANSFERDE SON ANDA OLMAMIŞTI

Fatih Tekke uzun süredir milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Hatta geçen sezonun devre arasında taraflar anlaşma noktasına gelmiş, transfer son anda gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Fenerbahçe cephesi gelecek yanıtı beklemeye başlarken, Suudi Arabistan kulüplerinin 32 yaşındaki Nijeryalı golcüye ilgisi Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Bordo-mavililer, bu kozu kullanarak pazarlıkta avantaj sağlamayı hedefliyor.  

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