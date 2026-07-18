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Thorsten Fink'ten transfer talebi

Samsunspor'da Olivier Ntcham'ın takımdan ayrılmasının ardından orta saha transferi yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Thorsten Fink, ilk etap kampının ardından yönetime sunduğu raporda, boşalan bölgenin takviye edilmesi gerektiğini ifade etti. Alman çalıştırıcı, Afonso'nun ise yeni transfer etkisi oluşturabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 12:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink'ten transfer talebi
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Olivier Ntcham'ın ayrılığı sonrası orta sahaya transfer yapılması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Thorsten Fink, Olivier Ntcham'ın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapılmasının önemine dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, "Ntcham ayrıldıysa onun yerini doldurmamız gerekecek." ifadelerini kullanarak transfer beklentisini dile getirdi.

Fink'in bu açıklamasının ardından gözler transfer çalışmaları kapsamında Başkan Yüksel Yıldırım ile Futbol Direktörü Fuat Çapa'ya çevrildi.

AFONSO İÇİN "YENİ TRANSFER" YORUMU

Orta saha rotasyonunda Afonso'nun önemli bir alternatif olabileceğini belirten Fink, Portekizli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığını söyledi.

Alman teknik adam, "Afonso uzun süre sakatlık dönemi geçirdi. Şu an yüzde yüzüne ulaştı diyebiliriz. O bizim için yeni transfer gibi olacak." sözleriyle oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Samsunspor yönetiminin ise Fink'in raporu doğrultusunda orta saha için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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