Thorsten Fink'ten transfer talebi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Olivier Ntcham'ın ayrılığı sonrası orta sahaya transfer yapılması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Thorsten Fink, Olivier Ntcham'ın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapılmasının önemine dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, "Ntcham ayrıldıysa onun yerini doldurmamız gerekecek." ifadelerini kullanarak transfer beklentisini dile getirdi.
Fink'in bu açıklamasının ardından gözler transfer çalışmaları kapsamında Başkan Yüksel Yıldırım ile Futbol Direktörü Fuat Çapa'ya çevrildi.
AFONSO İÇİN "YENİ TRANSFER" YORUMU
Orta saha rotasyonunda Afonso'nun önemli bir alternatif olabileceğini belirten Fink, Portekizli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığını söyledi.
Alman teknik adam, "Afonso uzun süre sakatlık dönemi geçirdi. Şu an yüzde yüzüne ulaştı diyebiliriz. O bizim için yeni transfer gibi olacak." sözleriyle oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Samsunspor yönetiminin ise Fink'in raporu doğrultusunda orta saha için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Deneyimli teknik adam, "Ntcham ayrıldıysa onun yerini doldurmamız gerekecek." ifadelerini kullanarak transfer beklentisini dile getirdi.
Fink'in bu açıklamasının ardından gözler transfer çalışmaları kapsamında Başkan Yüksel Yıldırım ile Futbol Direktörü Fuat Çapa'ya çevrildi.
AFONSO İÇİN "YENİ TRANSFER" YORUMU
Orta saha rotasyonunda Afonso'nun önemli bir alternatif olabileceğini belirten Fink, Portekizli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığını söyledi.
Alman teknik adam, "Afonso uzun süre sakatlık dönemi geçirdi. Şu an yüzde yüzüne ulaştı diyebiliriz. O bizim için yeni transfer gibi olacak." sözleriyle oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Samsunspor yönetiminin ise Fink'in raporu doğrultusunda orta saha için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.