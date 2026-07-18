Alexandru Maxim'den dev teklife ret!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi takımın en önemli isimlerinden biri olan Alexandru Maxim ile ilgili transfer iddialarına açıklık geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK'nın deneyimli futbolcu için ciddi bir teklif yaptığı ortaya çıkarken, Rumen yıldızın tercihini Gaziantep'ten yana kullandığı öğrenildi.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, transfer süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede Çorum FK'nın Alexandru Maxim'e oldukça yüksek bir teklif sunduğunu açıkladı.
Yılmaz, "Çorum FK, Maxim'e şu anda kulübümüzde kazandığı ücretin yaklaşık iki katını teklif etti. Buna rağmen Maxim, Gaziantep FK'da kalmayı tercih etti. Bu yaklaşımı hem kulübümüz hem de taraftarlarımız adına son derece değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Maxim, takımımız için sadece kaliteli bir futbolcu değil, aynı zamanda önemli bir lider." ifadelerini kullandı. [Gaziantep Olay]
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, transfer süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede Çorum FK'nın Alexandru Maxim'e oldukça yüksek bir teklif sunduğunu açıkladı.
Yılmaz, "Çorum FK, Maxim'e şu anda kulübümüzde kazandığı ücretin yaklaşık iki katını teklif etti. Buna rağmen Maxim, Gaziantep FK'da kalmayı tercih etti. Bu yaklaşımı hem kulübümüz hem de taraftarlarımız adına son derece değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Maxim, takımımız için sadece kaliteli bir futbolcu değil, aynı zamanda önemli bir lider." ifadelerini kullandı. [Gaziantep Olay]