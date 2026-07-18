Rizespor'da umut veren tablo

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Erzurum kampını tamamladı. Yeşil-mavililer, fiziksel yüklemelerin yanı sıra hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla teknik heyete olumlu sinyaller verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erzurum kampında oynanan hazırlık karşılaşmalarında özellikle bazı isimler dikkat çekti. Yeni transfer Ariss, hareketli yapısı, savunma hattındaki duruşu ve gol katkısıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayan isimlerden biri oldu. Geçen yılı kiralık Gençlerbirliği'nde geçiren Dal Varesanovic ise orta sahadaki oyun aklı, pas kalitesi ve hücuma verdiği destekle geçen sezonun üzerine koyduğunu gösterdi. Geçen sezonun son dönemini sakatlığı nedeniyle oynamayan Altin Zeqiri ise olumlu görüntü verdi. Gol yollarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağının sinyallerini verdi. Bu üç oyuncunun hazırlık maçlarındaki performansı, Rizespor taraftarı açısından yeni sezon öncesi en olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Öte yandan, Taylan Antalyalı ise geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Kaliteli pres ve kaliteli pas yüzdesini hazırlık maçlarında da gösteren Antalyalı, gelecek sezon taımın yine önemli oyuncularından olduğunu gösterdi. Gelecek sezon Laçi'nin de iyi oyunun sürdüreceği kamp mücadelesinden belli olurken, Ali Sowe yine kamp başlangıcında henüz istediği ritmi yakalayamadı. Kaleciler ise iki hazırlık maçında da kalelerini gole kapayarak olumlu görüntü sergiledi.
TAKIMDA REKABET SEVİYESİ ARTTI
Recep Uçar yönetiminde geçen kamp sürecinde oyuncuların fiziksel seviyesinin yükseldiği gözlemlenirken, mevkilerde oluşan rekabet de teknik heyetin elini güçlendirdi.
Takım savunmasında sistem korunurken, hücum organizasyonlarında daha hızlı geçiş oyununa yönelik çalışmalar dikkat çekti. Özellikle yüksek tempolu antrenmanlarda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü.
RECEP UÇAR MEMNUN AYRILDI
Teknik Direktör Recep Uçar'ın kamp boyunca oyuncuların çalışma disiplininden ve antrenman temposundan memnun olduğu değerlendirildi. Fiziksel yüklemelerin planlandığı şekilde tamamlanması ve oyuncuların çalışma isteği, teknik heyetin sezon öncesi hedefleri açısından önemli kazanımlar arasında yer aldı.
Hazırlık maçlarında zaman zaman eksikler görülse de takımın oyun anlayışını sahaya yansıtma konusunda olumlu adımlar attığı gözlendi. Özellikle yeni transferlerin uyum sürecini hızlı geçirmesi ve genç oyuncuların gösterdiği performans, yeşil-mavili ekip adına gelecek adına umut verdi.
Kamp döneminde sakatlık yaşanmaması da teknik heyeti ayrıca mutlu etti. Şimdi gözler, 20 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına çevrildi. Çaykur Rizespor, burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla Süper Lig'in ilk haftasına hazır hale gelmeyi hedefleyecek. [Rizde'deyiz]
TAKIMDA REKABET SEVİYESİ ARTTI
Recep Uçar yönetiminde geçen kamp sürecinde oyuncuların fiziksel seviyesinin yükseldiği gözlemlenirken, mevkilerde oluşan rekabet de teknik heyetin elini güçlendirdi.
Takım savunmasında sistem korunurken, hücum organizasyonlarında daha hızlı geçiş oyununa yönelik çalışmalar dikkat çekti. Özellikle yüksek tempolu antrenmanlarda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü.
RECEP UÇAR MEMNUN AYRILDI
Teknik Direktör Recep Uçar'ın kamp boyunca oyuncuların çalışma disiplininden ve antrenman temposundan memnun olduğu değerlendirildi. Fiziksel yüklemelerin planlandığı şekilde tamamlanması ve oyuncuların çalışma isteği, teknik heyetin sezon öncesi hedefleri açısından önemli kazanımlar arasında yer aldı.
Hazırlık maçlarında zaman zaman eksikler görülse de takımın oyun anlayışını sahaya yansıtma konusunda olumlu adımlar attığı gözlendi. Özellikle yeni transferlerin uyum sürecini hızlı geçirmesi ve genç oyuncuların gösterdiği performans, yeşil-mavili ekip adına gelecek adına umut verdi.
Kamp döneminde sakatlık yaşanmaması da teknik heyeti ayrıca mutlu etti. Şimdi gözler, 20 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına çevrildi. Çaykur Rizespor, burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla Süper Lig'in ilk haftasına hazır hale gelmeyi hedefleyecek. [Rizde'deyiz]