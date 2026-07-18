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Atletico Mineiro'dan Fred için açıklama!

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel'den Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferine dair açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Atletico Mineiro'dan Fred için açıklama!
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Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya temsilcisi, geçen yıldan bu yana 33 yaşındaki futbolcuyu gündeminde tutuyor ve transfer etmek istiyor. Atletico Mineiro'dan Fred için resmi transfer açıklaması da geldi.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, "Fred ile bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor ancak bu daha çok sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar, bizim değil. Bu, çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik olduğunu gördük. Dolayısıyla orada bazı gelişmeler olabilir ancak bu kararın netleşmesini beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DURUMU DEĞİŞTİ

Sezon sonuyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Fred'in durumu teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte değişti. İsmail Kartal, bir önceki döneminde birlikte çalıştığı Brezilyalı orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerde 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

 

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